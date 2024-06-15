Президент Єврокомісії: Заморожування конфлікту сьогодні, в той час як війська РФ окупують територію України, не є відповіддю

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що на сьогодні заморожування конфлікту, в той час як російські війська окупують територію України, не є відповіддю.

"Ми сьогодні тут, щоб допомогти покласти край жорстокій і несправедливій війні, конфлікту, який знищив життя і перемістив мільйони людей. Відлуння російської агресивної війни чути по всьому світу - ціни на енергетику зросли, ціни на продовольство вибухнули. Світ має замислитися, чи правильно це, що велика країна може напасти на сусідню і забрати шматок території. Відповідь - звісно, ні! І це прописано в статуті ООН", - сказала вона на першому пленарному засіданні в рамках глобального Саміту миру.

Вона наголосила, що світ має чітко дотримуватися принципів статуту ООН.

"Заморожування конфлікту сьогодні, в той час як іноземні війська окупують територію України, не є відповіддю. Це рецепт для подальших агресивних війн", - додала фон дер Ляєн.

На її думку, необхідно підтримувати цілісний справедливий і тривалий мир для України, який відновить її суверенітет і територіальну цілісність.