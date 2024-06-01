Туреччина підтримала надання Україні зброї, але виключила участь НАТО у війні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара не хоче "участі" Північноатлантичного альянсу у війні в Україні, але підтримує надання військової допомоги Києву, передає Le Monde.

"Ми не хочемо, щоб НАТО брала участь у цій війні. Ми вважаємо, що між цими двома речами має зберігатися баланс як з боку країн-членів, так і з боку НАТО", - сказав Фідан після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі 31 травня.

Фідан також попередив, що конфлікт може поширитися на регіон і спричинити гірші кризи.

Очільник турецького МЗС зазначив, що Туреччина "підтримує продовження допомоги Україні та здатність України стримувати Росію".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив отримання вранці в п'ятницю дозволу США на обмежене використання американського озброєння по території РФ, однак не став розкривати інших подробиць.