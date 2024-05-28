Політика

19:22 28.05.2024

Стефанчук: Згідно з Конституцією Зеленський буде президентом до вступу на посаду новообраного президента

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Стефанчук: Згідно з Конституцією Зеленський буде президентом до вступу на посаду новообраного президента

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що в Україні, згідно з Конституцією, існує безперервність влади, і президент виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України.

"Дуже добре, що на Росії почали читати Конституцію України, рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково і звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному розумінні. Тому президентом України є і до завершення воєнного стану залишатиметься Володимир Зеленський", - написав Стефанчук у фейсбуці у вівторок.

За словами спікера, проголошені "сьогодні російські наративи є настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими".

Він наголосив, що було б добре, якби окрім Конституції України, "на росії почали читати свою власну "Конституцію".

"І йдеться не про якісь примарні для росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що російська федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати — це стаття 79.1", - зазначив голова Верховної Ради.

Стефанчук також висловив занепокоєння, що "окремі "українські" політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема, і у стінах Українського Парламенту".

Як повідомляли ЗМІ, президент РФ у вівторок в інтерв'ю журналістам заявив, що Верховна Рада є єдиною легітимною владою в Україні.

 

 

 

Теги: #рада #конституція #росія

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