Політика

19:35 15.05.2024

Дебати Байдена і Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня

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Дебати Байдена і Трампа заплановано на 27 червня і 10 вересня

Президент США Джо Байден і експрезидент США Дональд Трамп дали свою згоду на дебати 27 червня, повідомляє в середу CNN.

Очікується, що політики зустрінуться в студії цього телеканалу в Атланті в штаті Джорджія. Дебати намічені на 21:00 за північноамериканським східним часом.

Другі дебати заплановані на 10 вересня. Більш детальних даних про них поки що не наводять.

Байден раніше написав у соцмережі Х, що "прийняв запрошення CNN на дебати 27 червня".

Трамп пізніше також заявив, що його "відповідь - так, я приймаю".

Раніше в середу організатори передвиборчої кампанії Байдена запропонували провести його дебати з Трампом у червні та вересні 2024 року.

У такий спосіб, як зазначає Fox News, учасники нинішніх президентських перегонів у США, судячи з усього, відійдуть від традиції, що трималася кілька десятиліть: зазвичай подібні заходи проводилися не двічі, а тричі, до того ж виключно восени.

Нинішній формат дебатів дасть змогу кандидатам висловитися з ключових тем до початку дострокового голосування на президентських виборах у США, зазначає The Hill.

Трамп і Байден уже проводили дебати 2020 року - перед попередніми президентськими виборами. Тоді однією з актуальних тем була боротьба проти пандемії COVID-19. Байден на тих дебатах, на думку ЗМІ, впорався зі своїм завданням: він зміг уникнути фактичних помилок, обмовок, які нерідко трапляються з ним під час публічних виступів.

Трамп і Байден на праймеріз 2024 року вже де-факто забезпечили собі висунення кандидатами в президенти на виборах, які відбудуться в листопаді. Опитування показують, що в Трампа є шанси взяти в Байдена реванш за поразку на попередніх виборах і повернутися в Білий дім.

Теги: #байден #трамп #сша #дебати

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