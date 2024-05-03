Шмигаль обговорив із главою МЗС Великої Британії питання економічної та енергетичної підтримки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном питання економічної та енергетичної підтримки України.

"Порушили також питання економічної та енергетичної підтримки. Зокрема, поінформував пана Камерона про наслідки атак російських терористів на енергетичну інфраструктуру України. Ми активно працюємо над децентралізацією енергосистеми, а тому потребуємо більше газових турбін, когенераційних установок і мобільних генераторів. Розраховуємо на сприяння Великої Британії", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Крім того, сторони скоординували роботу з передання Україні заморожених російських активів, а також інтеграцію України в НАТО.