Політика

20:16 02.04.2024

Байден у розмові з Сі Цзіньпіном висловив занепокоєння щодо низки питань

1 хв читати
Байден у розмові з Сі Цзіньпіном висловив занепокоєння щодо низки питань

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном висловив занепокоєння у зв'язку із ситуацією в Південно-Китайському морі, трансатлантичною і європейською безпекою та іншими темами.

"Президент Байден наголосив на важливості підтримання миру і стабільності в Тайванській протоці та верховенства права і свободи навігації в Південно-Китайському морі", - йдеться в заяві, опублікованій Білим домом у вівторок.

Також президент висловив занепокоєння у зв'язку з "підтримкою КНР російського ОПК" і впливом цієї підтримки на європейську і трансатлантичну безпеку.

Байден знову нагадав про занепокоєння США у зв'язку з "несправедливою торговельною політикою і неринковими економічними практиками" Китаю.

Водночас лідери привітали зусилля, що тривають, з підтримки каналів зв'язку відкритими і відповідального контролю над відносинами двох країн завдяки дипломатії.

Крім іншого, Байден зазначив, що США все ще віддані повній денуклеаризації Корейського півострова.

Зазначається, що обговорення різних питань було "прямим і конструктивним".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сі Цзіньпін обговорив телефоном із Байденом двосторонні відносини. Тоді, зокрема, йшлося про те, що лідери торкнулися ситуації в Україні та теми Тайваню, а також обговорили "ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту".

Це була перша розмова Сі Цзіньпіна і Байдена з листопада минулого року, коли лідери провели переговори в Каліфорнії.

 

 

Теги: #сша #китай #лідери #розмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 02.04.2024
Байден і Сі Цзіньпін обговорили телефоном двосторонню співпрацю - ЗМІ

Байден і Сі Цзіньпін обговорили телефоном двосторонню співпрацю - ЗМІ

12:45 02.04.2024
Білий дім наполягає, щоб Палата представників проголосувала за сенатський варіант пакета допомоги Україні

Білий дім наполягає, щоб Палата представників проголосувала за сенатський варіант пакета допомоги Україні

08:50 02.04.2024
Блінкен планує візит до Європи

Блінкен планує візит до Європи

07:34 02.04.2024
USAID надало Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги

USAID надало Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги

08:56 01.04.2024
Спікер Палати представників США має намір після канікул розглянути свій законопроєкт про допомогу Україні

Спікер Палати представників США має намір після канікул розглянути свій законопроєкт про допомогу Україні

19:21 31.03.2024
Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

02:54 31.03.2024
Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, набравши понад 90% голосів

Байден переміг на праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, набравши понад 90% голосів

00:47 31.03.2024
Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

19:21 30.03.2024
США провели успішне випробування системи ПРО морського базування

США провели успішне випробування системи ПРО морського базування

01:39 30.03.2024
США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

США схвалили передачу Ізраїлю чергового пакету озброєнь на мільярди доларів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

Блінкен: США не підтримували і не сприяли українським ударам поза українською територією

Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

Мережу впливу Медведчука в ЄС викрито за допомогою СБУ - джерела

Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

ОСТАННЄ

Віталій Кличко представив Концепцію відновлення місцевого самоврядування України - АМУ

Глобальний саміт миру має максимально залучити країни Глобального Півдня - посол Італії в Україні

Те, як використати заморожені російські активи на користь України, буде ключовим питанням у 2024 році - посол Італії

Військова допомога Італії Україні є значною і високо цінується - посол

Блінкен: США не підтримували і не сприяли українським ударам поза українською територією

Дискусія про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України буде "однією з найбільш насичених і проблемних" у Гаазі - Кулеба

Італія хотіла б відігравати провідну роль у відновленні України - посол

На місцевих виборах у Туреччині з незначним відривом перемогли опозиціонери - результати

Шмигалю не надходили пропозиції від "Слуги народу" щодо кандидатур на посади міністрів культури, ветеранів і спорту - депутат

Київ був і залишається метою для путіна - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА