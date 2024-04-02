Байден у розмові з Сі Цзіньпіном висловив занепокоєння щодо низки питань

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном висловив занепокоєння у зв'язку із ситуацією в Південно-Китайському морі, трансатлантичною і європейською безпекою та іншими темами.

"Президент Байден наголосив на важливості підтримання миру і стабільності в Тайванській протоці та верховенства права і свободи навігації в Південно-Китайському морі", - йдеться в заяві, опублікованій Білим домом у вівторок.

Також президент висловив занепокоєння у зв'язку з "підтримкою КНР російського ОПК" і впливом цієї підтримки на європейську і трансатлантичну безпеку.

Байден знову нагадав про занепокоєння США у зв'язку з "несправедливою торговельною політикою і неринковими економічними практиками" Китаю.

Водночас лідери привітали зусилля, що тривають, з підтримки каналів зв'язку відкритими і відповідального контролю над відносинами двох країн завдяки дипломатії.

Крім іншого, Байден зазначив, що США все ще віддані повній денуклеаризації Корейського півострова.

Зазначається, що обговорення різних питань було "прямим і конструктивним".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сі Цзіньпін обговорив телефоном із Байденом двосторонні відносини. Тоді, зокрема, йшлося про те, що лідери торкнулися ситуації в Україні та теми Тайваню, а також обговорили "ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту".

Це була перша розмова Сі Цзіньпіна і Байдена з листопада минулого року, коли лідери провели переговори в Каліфорнії.