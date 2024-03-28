Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що Польща є прикладом для України в реформі місцевого самоврядування.

"У своєму вітальному виступі Ірина Верещук наголосила, що Польща є прикладом для України і у впровадженні реформ місцевого самоврядування, і в процесі набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами заходу "Роль дипломатії місцевого самоврядування в міжнародному співробітництві", що відбувся в польському місті Лодзь.

Віцепрем'єрка подякувала Польщі за те, що та ділиться з Україною своїм досвідом і надає допомогу в розумінні того, яких помилок варто уникати на шляху реформ.

Також вона закликала продовжувати допомагати українським громадам і не припиняти взаємний обмін досвідом.