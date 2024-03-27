Політика

19:13 27.03.2024

Зеленський заявив про наявність суттєвого обсягу коштів на поточний рік для всіх регіонів країни в межах програми "Зроблено в Україні"

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Зеленський заявив про наявність суттєвого обсягу коштів на поточний рік для всіх регіонів країни в межах програми "Зроблено в Україні"

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Сумської області взяв участь у першій регіональній зустрічі за новою програмою економічної політики "Зроблено в Україні".

"Уперше провели регіональну зустріч щодо нашої нової програми економічної політики "Зроблено в Україні". Є суттєвий обсяг коштів на цей рік – на всі регіони нашої держави. Гарантовано – і на Сумську область", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Так, за його словами, за підсумками цієї зустрічі вже є конкретні завдання для членів уряду, Фонду держмайна, Офісу президента та обласної влади, а також є підписані контракти для українського оборонно-промислового комплексу.

Зокрема, Зеленський заявив про наявність нових контрактів на автоматизовані системи ведення вогню, нові FPV-дрони, тренажери для мобільних вогневих груп, що допомагають ефективніше збивати "Шахеди".

"Я пишаюся тим, що з кожним місяцем усе більше компаній, усе більше розробників пропонують конкретні зразки зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування, багатьох інших речей – усього того, що потрібно на фронті та що завдяки силі технологій зберігатиме життя наших людей", - сказав він.

Крім того, під час візиту на Сумщину президент провів тривалу координаційну нараду з питань внутрішньої безпеки в області - від укриттів до протидії злочинності, і з усіх питань оборони.

"Дуже предметно – щодо економіки та соціальної ситуації. Зараз спільне завдання і уряду, і обласної влади, і керівників громад – дати всі можливості, щоб тут, у нашій Сумській області, були робочі місця, щоб працював соціальний захист, щоб були надійні надходження до бюджету", - заявив Зеленський.

 

Теги: #кошти #економіка #виділення

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