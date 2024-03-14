Макрон: ми будемо готові ухвалити необхідні рішення для того, щоб Росія ніколи не перемогла

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що якщо ситуація погіршиться в Україні, то "ми маємо бути готові, і ми будемо готові ухвалити необхідні рішення, щоб Росія ніколи не перемогла".

"...якщо РФ продовжить ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми маємо бути готові. І ми будемо готові. Ми будемо готові прийняти необхідні рішення для того, щоб Росія ніколи не перемогла", - сказав він в інтерв'ю телеканалам TF1 та France 2.

Говорячи про відносини з російським президентом Володимиром Путіним, Макрон зазначив, що він "ймовірно, лідер, який розмовляв із ним (Путіним - ІФ-У) найбільше".

"Так, але зараз між вами, можна сказати, легкий холодок. Але це не особисте. Це не особисті речі, і я не хочу персоналізувати їх тут", - додав він.

Крім того, президент Франції заявив: "Я хочу, щоб наші співвітчизники розуміли, що є лише одна людина, відповідальна за ситуацію, в якій ми перебуваємо, - кремлівський режим".

При цьому Макрон визнав, що "у нас немає оборонної промисловості, адаптованої до війни високої територіальної інтенсивності".

Також він закликав зберігати європейську єдність для підтримки України "в ім'я миру".

"Відповідальність за цю війну, відповідальність за ті удари, які завдаються українському фронту, несе лише Росія. Наша відповідальність полягає в тому, щоб бути сильними в ім'я світу. Наша відповідальність якраз і полягає у тому, щоб зберегти цю європейську єдність", - сказав Макрон.

Відповідаючи на запитання щодо можливого звернення до кредитів для фінансування підтримки Києва, Макрон відповів, що не виключає цього.

"Ця пропозиція, з якою виступив прем'єр-міністр Естонії. Це не французька пропозиція. Але я її підтримую", - зазначив президент Франції.