Путін намагається переконати світ, що його економіка сильна і він виграє війну проти України, у наших спільних силах зробити так, щоб цього не сталося

Президент РФ Володимир Путін і його пропаганда намагаються переконати світ у тому, що російська економіка сильна, і вони виграють війну проти України; ми знаємо, що в наших спільних силах зробити так, щоб цього не сталося, заявив міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш.

"Війна в Україні перебуває на досить критичному етапі. Зараз Путін і його пропаганда намагаються переконати світ у тому, що він перемагає, що він сильний, що все гаразд, його економіка сильна, і він виграє війну. Ми знаємо, що це не так, і знаємо, що в наших спільних силах зробити так, щоб цього не сталося", - сказав він на пресконференції з українським, литовським, естонським і французьким колегами в Литві в п'ятницю.

Каріньш наголосив, що зараз Україні потрібні "дуже практичні речі": зброя, боєприпаси, навчання солдатів. Він зазначив, що Латвія продовжує регулярно постачати різні види озброєнь і боєприпасів Києву і запевнив, що допомога триватиме.

"І важливо, що це почуття терміновості, яке ми тут, на сході Європи, відчуваємо вже два роки, відчувається і в решті Європи. І нещодавня ініціатива президента Макрона в Парижі - це фантастична ініціатива, тому що він закликає нас у Європі мислити нестандартно", - додав міністр.

Окремо він привітав ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, вказавши також на необхідність збільшити виробництво європейської оборонної промисловості.

"Ми, в Європі, були трохи повільні в колективному плані, але, нарешті, ми дійсно прокидаємося. Виробництво нарощується, але на це ще потрібен час", - зазначив Каріньш.