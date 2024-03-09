Кулеба: хто не вірить в агресію РФ проти НАТО, варто почитати історію та послухати Путіна

Тим партнерам України, які не вірять, що Росія може напасти на країни НАТО, варто почитати підручники історії та послухати заяви президента Володимира Путіна, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО – читайте підручники історії та слухайте, що зараз каже російський диктатор", – сказано в його повідомленні в інстаграмі.

Глава МЗС нагадав, що в Україні та в Європі зараз триває війна. І партнерам треба відкинути страх і нерішучість, подолати внутрішні розбіжності та приймати сильні рішення, які забезпечать для України все необхідне.

"В іншому випадку їм доведеться приймати рішення іншого масштабу та трагічності для порятунку власних людей та міст", - зазначив він.