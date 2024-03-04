Верховний суд США вирішив, що судова влада штатів не має права усувати Трампа від участі в праймеріз

Верховний суд США постановив, що суд штату Колорадо не має права усувати від праймеріз Дональда Трампа, повідомила в понеділок газета The Hill.

"Ми скасовуємо це рішення, оскільки Конгрес, а не окремі штати відповідають за виконання розділу 3 (14-ї поправки – ІФ-У) Конституції", - наводить газета витяги з постанови Верховного суду США.

Отже, Верховний суд США дійшов висновку, що в цьому випадку судова влада американських штатів не має права усувати Трампа від виборів, оскільки це може зробити тільки Конгрес США.

Associated Press зазначає, що вердикт Верховного суду де-факто стосується не тільки Колорадо, а й низки інших штатів, у яких місцева судова влада намагалася виключити Трампа з праймеріз.

Рішення Верховного суду США ухвалили й оприлюднили за добу до "супервівторка": 5 березня у США попередні вибори відбудуться одразу в 16 штатах, зокрема в Колорадо.

У грудні минулого року Верховний суд штату Колорадо постановив, що колишній президент США Трамп не може балотуватися на виборах у штаті, оскільки він "брав участь у повстанні", що заборонено 14-ю поправкою до Конституції США. У такий спосіб Колорадо став першим штатом, який застосував цю поправку. Приводом стали звинувачення на адресу Трампа в причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Аналогічні рішення ухвалили суди в штатах Мен та Іллінойс.