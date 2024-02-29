Політика

08:45 29.02.2024

Суддя Іллінойсу виключив Трампа з виборчого бюлетеня штату

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Суддя Іллінойсу виключив Трампа з виборчого бюлетеня штату

Експрезидента США Дональда Трампа, претендента на висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії на виборах у листопаді 2024 року, суддя Іллінойсу виключив із виборчого бюлетеня штату, повідомив телеканал CNN.

У повідомленні йдеться про те, що підставою для рішення названо 14-ту поправку до американської конституції, в якій зазначено, що посадовим особам, які дали клятву підтримувати конституцію, заборонено обіймати посади в майбутньому, якщо вони "брали участь у заколоті".

Аналогічне рішення раніше ухвалили суди штатів Колорадо і Мен, справа Колорадо перебуває на розгляді Верховного суду США, нагадує CNN.

Телеканал зазначає, що "це також сталося лише за кілька годин після того, як Верховний суд оголосив, що заслухає усні аргументи за заявою Трампа про те, що він володіє президентським імунітетом від кримінальних обвинувачень".

В акаунті передвиборчого штабу Трампа в соціальних мережах йдеться про те, що рішення в Іллінойсі є "спробою спонсорованих фондом Сороса демократів втрутитися у вибори", на рішення негайно буде подано апеляцію.

 

 

Теги: #сша #вибори #трамп #штат

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