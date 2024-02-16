Політика

14:42 16.02.2024

Початок вступу України в НАТО буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для путіна - Кличко в Мюнхені

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Мер Києва Віталій Кличко на всіх зустрічах і заходах від час Мюнхенської конференції з безпеки говоритиме про критичну важливість розпочати процес вступу України до НАТО. Про це Кличко  повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ключове: нова архітектура європейської безпеки неможлива сьогодні без України. І наші партнери це розуміють. Але переконаний, діяти в цій ситуації вони повинні рішучіше і активніше. І наголошуватиму на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО. Поставити його на стабільні "рейки". Це буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для Путіна", - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що на Трансатлантичному форумі CSU, який відбувається в перший день роботи конференції, обговорюється подальша допомога Україні.

"Беру участь у Трансатлантичному форумі CSU, що відбувається зараз. Подальшу допомогу Україні і необхідні зусилля країн ЄС та США обговорюємо з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, премʼєром Баварії Маркусом Зьодером,  президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Салліваном", - наголосив Кличко. 

Раніше повідомлялося, що мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко візьме участь у ювілейній, 60-ій Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого. Кличко має зустрітися з делегацією сенаторів США, Головою ХДС у Бундестазі Александром Добріндтом, Європейським комісаром з питань бюджету Йоханнесом Ханом та іншими політиками, які підтримують Україну та мають вплив на розширення військової та економічної допомоги. Також Кличко виступить спікером на панелі, організованій Інститутом Маккейна та присвяченій Україні.

Теги: #нато #кличко #безпека #мюнхенська_конференція

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