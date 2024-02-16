Політика

15:05 16.02.2024

Безпекова угода між Україною та Німеччиною: У 2024 році Німеччина надасть Україні військову допомогу на загальну суму понад 7 млрд євро

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Безпекова угода між Україною та Німеччиною: У 2024 році Німеччина надасть Україні військову допомогу на загальну суму понад 7 млрд євро

Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Федеративною Республікою Німеччина, підписана у п'ятницю в Берліні президентом України Володимиром Зеленським і канцлером ФРН Олафом Шольцом, розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, підтримку України на рівні понад 7 млрд євро на 2024 рік, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Документ укладений у межах Спільної декларації, яку прийняли Україна та члени "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України.

"Безпрецедентною угодою Німеччина засвідчує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів від 1991 року. Німеччина має намір надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти нашій державі захистити себе та відновити територіальну цілісність", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляється, двостороння угода діє протягом десяти років з моменту її підписання та чітко закріплює конкретні компоненти безпекових зобов'язань, які Німеччина надала Україні. Зокрема, документ визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

"Так, - інформує пресслужба, - в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад 7 млрд євро, що значно посилить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа".

Як зазначається, "сторони визнають важливість застосування санкцій для обмеження доступу Російської Федерації до фінансів, товарів, технологій і послуг, які вона використовує у своїй агресивній війні. Відповідно до документа Німеччина працюватиме над підтримкою санкційного тиску на Росію та боротьбою з ухиленням від санкцій, доки триватиме війна РФ проти України та доки не буде відновлено територіальної цілісності нашої держави".

Крім того, як повідомляє пресслужба президента, Німеччина продовжуватиме роботу в Коаліції зі створення трибуналу щодо злочину агресії проти України для забезпечення ефективної відповідальності.

"ФРН також підтвердила готовність спільно з партнерами в Європейському Союзі та "Групі семи" використовувати законні шляхи, щоб спрямовувати доходи від російських активів на підтримку України", - зазначено в повідомленні.

Угода також передбачає "механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну, що застосовується на вимогу будь-кого з учасників протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків".

"Крім того, документ закріплює відданість Німеччини підтримці зусиль України на шляху реформ, необхідних для реалізації прагнень до членства в ЄС і НАТО. ФРН також сприятиме поточній та майбутній підтримці України з боку Європейського Союзу", - наголошується в повідомленні пресслужби.

 

Теги: #україна #угода #німеччина

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