Напередодні виборів європейцям необхідно краще пояснити загрози у зв'язку з агресією РФ проти України - Боррель

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що напередодні червневих виборів громадяни ЄС мають бути краще проінформовані про загрози з боку Росії.

"Росія йде на все. Президент Росії Володимир Путін не має наміру здаватися. На карту поставлено його політичне виживання", - заявив глава європейської дипломатії в інтерв'ю EFE в четвер.

Боррель вважає, що європейцям необхідно краще пояснити, що означає мати "маріонетковий" уряд в Україні, як у Білорусі, якщо РФ захопить Україну і російська армія буде "на кордоні" ЄС.

Раніше Боррель, за його словами, передав Києву "потужний" сигнал солідарності та військово-політичної і фінансової підтримки з боку ЄС, висловив упевненість, що Путін "іде до кінця і не проти пожертвувати своєю армією і людьми, оскільки він зазнає величезних матеріальних і людських втрат і не домігся жодних значних територіальних успіхів".

"Однак Україна також не змогла досягти контрнаступу на полі бою, тому що вона зіткнулася з "потужною російською обороною", а Москва "перебуває в обороні", сказав він", - наголосив Боррель.