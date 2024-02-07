Сенат США не підтримав законопроект про допомогу Україні та захист кордонів

Сенат США не підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також нове фінансування для захисту кордонів, повідомляє видання The Hill.

У Сенаті США не знайшлося достатньої кількості голосів на підтримку компромісного законопроекту, про який демократи та республіканці домовлялися кілька місяців. Причиною цього стало питання захисту кордонів.

Як зазначається, під час голосування не набралося необхідних 60 голосів – 49 проти 50.

Водночас The Hill інформує, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер має "план Б". Після провального голосування він внесе на розгляд верхньої палати Конгресу пакет за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню, проте без захисту кордонів.