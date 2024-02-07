Політика

09:13 07.02.2024

Палата представників США відхилила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, який не передбачає кошти Україні, - ЗМІ

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Палата представників США відхилила законопроєкт про допомогу Ізраїлю, який не передбачає кошти Україні, - ЗМІ

Палата представників Конгресу США відхилила підготовлений республіканцями законопроєкт про виділення Ізраїлю допомоги в розмірі $17,6 млрд, який не передбачає підтримку України та забезпечення захисту кордону з Мексикою, повідомляє The Hill.

Видання пише, що демократи переважною більшістю проголосували проти цього заходу, "вставши на бік своїх колег у Сенаті, які все ще борються за ширший пакет іноземної допомоги".

Раніше Білий дім розкритикував пропозицію республіканців про фінансування допомоги Ізраїлю окремо від допомоги Україні та зміцнення південного кордону США, попередивши, що президент Джо Байден накладе вето на цей законопроєкт, якщо його ухвалить Конгрес.

Проте, як повідомляє The Hill, спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість іще однієї спроби схвалити республіканський законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю. Напередодні голосування спікер повідомив журналістам, що його "план Б" полягає в тому, щоб винести законопроєкт на обговорення наступного тижня.

Байден рішуче підтримав оприлюднений Сенатом законопроєкт вартістю $118,28 млрд, який передбачає кошти на охорону американо-мексиканського кордону, що було умовою республіканців для розблокування допомоги Україні.

Він передбачає $60,06 млрд на підтримку України, $14,1 млрд на допомогу Ізраїлю і $20,23 млрд на охорону південного кордону.

"Адміністрація витратила місяці, працюючи з двопартійною групою сенаторів, щоб досягти угоди про національну безпеку, яка забезпечує охорону кордону і надає підтримку народам України та Ізраїлю", - йшлося в заяві Білого дому.

Водночас американські ЗМІ, коментуючи заплановане на середу голосування в Сенаті щодо оприлюдненого законопроєкту, зазначають, що він може провалитися.

"Зіткнувшись із потоком критики з боку консерваторів, республіканці в Сенаті дистанціювалися від двопартійної пропозиції, спрямованої на припинення незаконного перетину кордону, сигналізуючи про її ймовірну поразку в Конгресі. Вона залишить лідерів без чіткого шляху схвалення допомоги Україні", - повідомляло агентство Associated Press.

Навіть якщо цей законопроєкт пройде в Сенаті, він буде заблокований Палатою представників, вважають спостерігачі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон після оприлюднення сенатського законопроєкту написав у соцмережі Х: "Я побачив достатньо. Цей законопроєкт навіть гірший, ніж ми очікували... Якщо він потрапить до Палати представників, він помре".

Теги: #сша #допомога #конгрес_сша

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