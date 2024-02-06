Політика

13:24 06.02.2024

Безугла наполягає на виході з фракції "Слуга народу". З однойменної партії її виключили

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Безугла наполягає на виході з фракції "Слуга народу". З однойменної партії її виключили

Народна депутатка Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") наполягає на своєму виході з фракції. З таким проханням вона звернулася до голови фракції Давида Арахамії та керівництва українського парламенту.

"Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуга народу", не "загубили" ніде. Відпустіть", - написала Безугла у фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялося, Безугла 11 січня написала заяву про вихід із фракції та однойменної партії.

За словами голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк, заяву Безуглої про припинення членства в партії задоволено.

"Її виключили, вже давно", - сказала Шуляк агентству "Інтерфакс-Україна".

 

Теги: #слуга_народу #безугла

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