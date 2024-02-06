Законодавці ЄС досягли попередньої угоди про фонд для України на EUR50 млрд

Рада ЄС і Європарламент оголосили в ніч на вівторок про узгодження нового механізму підтримки України на EUR50 млрд на період 2024-2027 рр.

"ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Український фонд дасть нам змогу надавати послідовну й передбачувану підтримку Україні (...). Водночас підтримка допоможе Україні просувати реформи та докладати зусиль із модернізації, необхідних їй на шляху до майбутнього членства в ЄС", - заявив міністр фінансів Бельгії, яка головує в Раді ЄС, Вінсент ван Петегем.

Досягнуто попередньої угоди законодавців Євросоюзу про "створення нового єдиного спеціального інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України за одночасного сприяння її зусиллям із проведення реформ на шляху до вступу в ЄС", повідомляється у комюніке Ради Євросоюзу.

Загальний бюджет українського фонду становитиме EUR50 млрд. Цей фонд "об'єднає бюджетну підтримку ЄС України в єдиний інструмент, забезпечуючи послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 рр., адаптовану до безпрецедентних завдань допомоги країні", пояснюється в документі.

Загальний бюджет фонду для України розміром EUR50 млрд буде розділено на EUR33 млрд у вигляді кредитів і EUR17 млрд - у вигляді грантів.

Попередню угоду мають схвалити Рада ЄС і Європейський парламент, перш ніж закон пройде офіційну процедуру ухвалення. Після ухвалення він буде опублікований в "Офіційному журналі" ЄС і набуде чинності наступного дня, повідомили в Брюсселі.