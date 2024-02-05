Політика

15:26 05.02.2024

Правляча партія Угорщини бойкотувала голосування в парламенті щодо членства Швеції в НАТО

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Депутати правлячої партії Угорщини "Фідес" не прийшли в понеділок на позачергове засідання парламенту, на якому планувалося голосування щодо заявки Швеції на приєднання до НАТО, повідомляє Bloomberg.

"Законодавці від партії прем'єра Віктора Орбана бойкотували парламентську сесію з питання членства Швеції в НАТО", - інформує агентство.

"Фідес" має більшість місць у парламенті - 133 зі 199.

За даними західних ЗМІ, "Фідес" виступила за проведення такого голосування лише після повернення парламенту до роботи після зимових канікул і після візиту шведського прем'єра Ульфа Крістерссона до Будапешта. Зазначається, що після зимової перерви парламент знову збереться 26 лютого: тоді й може відбутися голосування з цього питання.

При цьому європейські ЗМІ повідомляли, що шведський прем'єр висловив бажання відвідати Угорщину тільки після того, як вона схвалить приєднання Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про позачергове засідання парламенту стало відомо минулого тижня. Однак раніше спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що не бачить терміновості в затвердженні заявки Швеції на приєднання до НАТО.

До цього прем'єр Угорщини Віктор Орбан у телефонній розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що угорський уряд закличе парламент якнайшвидше ратифікувати членство Швеції в альянсі. Він також надіслав Крістерссону запрошення відвідати Угорщину для переговорів щодо приєднання Швеції до НАТО. Прем'єр Швеції прийняв запрошення, однак заявив, що потрібен час для ухвалення рішення щодо часу візиту, і додав, що не обговорюватиме з Орбаном питання вступу до НАТО.

Швеція у 2022 році подала заявку на вступ до НАТО. Туреччина як член альянсу поставила умови, які Стокгольм мав виконати, щоб Анкара ратифікувала вступ.

25 січня влада Туреччини завершила процес ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО. Документ ратифікував парламент, а потім - підписав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Отже, Угорщина залишилася єдиним членом альянсу, який іще не схвалив членство Швеції. Проте в Будапешті неодноразово запевняли, що будуть готові ратифікувати вступ Швеції до НАТО, щойно Туреччина зробить це.

Теги: #нато #угорщина

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