Політика

13:49 24.01.2024

Шмигаль: Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу і підтримає Ukraine Facility

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Шмигаль: Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу і підтримає Ukraine Facility

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявляє, що сторони дійшли згоди з низки питань.

"Щойно завершили зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Країни також співпрацюватимуть у питанні постачання з боку словацької компанії техніки для будівництва оборонних рубежів.

Окрім того, Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

"Прем’єр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України", - додав Шмигаль.

Серед іншого він повідомив, що Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання своїх країн.

 

Теги: #словаччина #фіцо #шмигаль

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