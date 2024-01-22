Україна у відносинах із Китаєм готова до вирішення питань, що дісталися з минулого - Єрмак

Україна і Китай мають шанс знайти підстави для розвитку відносин, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Я впевнений, що з цією країною, яка була найбільшим торговим партнером України, країною, з якою потенційно маємо багато взаємовигідних напрямків, ми маємо шанс знайти підстави для розвитку двосторонніх відносин", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що, "на жаль, відносини з Китаєм нам дісталися, як і багато іншого, з певною, м'яко кажучи, спадщиною, де є безліч питань з минулого, питань невирішених і з погляду китайської сторони не зовсім, скажімо так, зрозумілих. Українська сторона, український президент точно готові до вирішення цих питань".

"Зеленський мав дві дуже гарні, дуже конструктивні розмови з Сі Цзіньпіном. Я можу сказати, що я був вражений глибиною знань китайського лідера щодо України та його теплим ставленням до нас. Ви знаєте, що він був свого часу і в Одесі, і на Одещині. Я вважаю, що ми маємо з Китаєм великий потенціал. Ще раз - потрібно просто працювати", - наголосив Єрмак.