Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

Європейський союз на зустрічі радників глав держав у Давосі щодо Формули миру президента України Володимира Зеленського підтвердив свою підтримку принципам цього плану, так само як і своє зобов'язання продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це в неділю журналістам повідомив високопоставлений представник Європейського Союзу за підсумками зустрічі радників глав держав у Давосі щодо Формули миру.

"ЄС підтвердив свою підтримку принципів мирного плану Зеленського з десяти пунктів і своє зобов'язання продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, з упевненістю, що майбутня Європейська рада ухвалить необхідне рішення щодо пакета економічної підтримки в 50 млрд євро", - сказав він.

За словами співрозмовника журналістів, за підсумками зустрічі, Україна і Швейцарія, як співголови, виступлять із заявою.

При цьому він уточнив, що в рамках четвертого засідання радників щодо Формули миру, яке відбулося 14 січня в Давосі, участь взяли близько 83 делегацій, включно з 18 партнерами з Азії та 12 з Африки. Так, серед учасників "Глобального Півдня" були представники Бразилії та Південної Африки, які взяли "особливо активну участь в обговореннях".

"У складі вражаючого складу високопоставлених чиновників України, українська сторона представила підсумки роботи робочих груп за низкою пунктів мирного плану - за пунктом шостим щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, за пунктом сьомим щодо правосуддя, за пунктом восьмим щодо захисту довкілля, за пунктом дев'ятим щодо запобігання ескалації та пунктом десятим щодо підтвердження закінчення війни. Обговорювалися також продовольча безпека та гуманітарні питання, зокрема викрадення дітей України", - деталізував високопоставлений представник ЄС.

Він також зазначив, що українська сторона "концептуалізувала захід і роботу груп як спробу підготувати майбутній мирний саміт, який вони хотіли б провести в найближчому майбутньому".

За його словами, західні партнери України "висловили однозначну підтримку Україні та її мирним планам, закликавши глобальний Південь роз'яснити Росії важливість дотримання Статуту ООН та його основних принципів в інтересах глобальної безпеки".

"У той час як глобальні південні партнери загалом висловили співчуття долі українців та їхнім стражданням, дехто наголосив на необхідності зважати на занепокоєння Росії. Україна навела приклади минулого діалогу і навіть міжнародні угоди з Росією, які Росія порушила. Африканський партнер наголосив на важливості послання України про те, що хулігани не завжди перемагають і що дії Росії привносять ширшу нестабільність, наприклад, у Сахель і прилеглі регіони", - передав суть деяких позицій учасників зустрічі співрозмовник журналістів.

Представник ЄС також повідомив, що Україна запропонувала провести Мирний саміт на рівні лідерів у найближчому майбутньому, "спираючись на підготовчу роботу минулого року".

Представник ЄС зазначив, що в питанні продовольчої безпеки "Шляхи солідарності" ЄС уже дали змогу перевезти близько 60 мільйонів тонн зерна і продуктів харчування, а нещодавній морський коридор після того, як Україна відновила контроль над своїми територіальними водами, дав змогу експортувати 9 мільйонів тонн продуктів харчування.