Політика

20:50 14.01.2024

Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

3 хв читати
Представник ЄС за підсумками зустрічі в Давосі щодо Формули миру Зеленського: ЄС підтвердив прихильність плану і зобов'язання підтримувати Україну

Європейський союз на зустрічі радників глав держав у Давосі щодо Формули миру президента України Володимира Зеленського підтвердив свою підтримку принципам цього плану, так само як і своє зобов'язання продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це в неділю журналістам повідомив високопоставлений представник Європейського Союзу за підсумками зустрічі радників глав держав у Давосі щодо Формули миру.

"ЄС підтвердив свою підтримку принципів мирного плану Зеленського з десяти пунктів і своє зобов'язання продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, з упевненістю, що майбутня Європейська рада ухвалить необхідне рішення щодо пакета економічної підтримки в 50 млрд євро", - сказав він.

За словами співрозмовника журналістів, за підсумками зустрічі, Україна і Швейцарія, як співголови, виступлять із заявою.

При цьому він уточнив, що в рамках четвертого засідання радників щодо Формули миру, яке відбулося 14 січня в Давосі, участь взяли близько 83 делегацій, включно з 18 партнерами з Азії та 12 з Африки. Так, серед учасників "Глобального Півдня" були представники Бразилії та Південної Африки, які взяли "особливо активну участь в обговореннях".

"У складі вражаючого складу високопоставлених чиновників України, українська сторона представила підсумки роботи робочих груп за низкою пунктів мирного плану - за пунктом шостим щодо виведення російських військ і припинення бойових дій, за пунктом сьомим щодо правосуддя, за пунктом восьмим щодо захисту довкілля, за пунктом дев'ятим щодо запобігання ескалації та пунктом десятим щодо підтвердження закінчення війни. Обговорювалися також продовольча безпека та гуманітарні питання, зокрема викрадення дітей України", - деталізував високопоставлений представник ЄС.

Він також зазначив, що українська сторона "концептуалізувала захід і роботу груп як спробу підготувати майбутній мирний саміт, який вони хотіли б провести в найближчому майбутньому".

За його словами, західні партнери України "висловили однозначну підтримку Україні та її мирним планам, закликавши глобальний Південь роз'яснити Росії важливість дотримання Статуту ООН та його основних принципів в інтересах глобальної безпеки".

"У той час як глобальні південні партнери загалом висловили співчуття долі українців та їхнім стражданням, дехто наголосив на необхідності зважати на занепокоєння Росії. Україна навела приклади минулого діалогу і навіть міжнародні угоди з Росією, які Росія порушила. Африканський партнер наголосив на важливості послання України про те, що хулігани не завжди перемагають і що дії Росії привносять ширшу нестабільність, наприклад, у Сахель і прилеглі регіони", - передав суть деяких позицій учасників зустрічі співрозмовник журналістів.

Представник ЄС також повідомив, що Україна запропонувала провести Мирний саміт на рівні лідерів у найближчому майбутньому, "спираючись на підготовчу роботу минулого року".

Представник ЄС зазначив, що в питанні продовольчої безпеки "Шляхи солідарності" ЄС уже дали змогу перевезти близько 60 мільйонів тонн зерна і продуктів харчування, а нещодавній морський коридор після того, як Україна відновила контроль над своїми територіальними водами, дав змогу експортувати 9 мільйонів тонн продуктів харчування.

 

 

Теги: #єс #підтримка #формула_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 13.01.2024
Шмигаль: Фінансова підтримка України від Великої Британії може бути продовжена після 10-річного терміну дії угоди у сфері безпеки

Шмигаль: Фінансова підтримка України від Великої Британії може бути продовжена після 10-річного терміну дії угоди у сфері безпеки

13:55 13.01.2024
Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

Кулеба закликає країни G7 і ЄС вжити рішучих заходів щодо перекриття поставок до РФ товарів, що містять військові компоненти

13:20 13.01.2024
Україна є і залишатиметься пріоритетом Франції - глава МЗС

Україна є і залишатиметься пріоритетом Франції - глава МЗС

18:29 12.01.2024
Україна не здасться, і Сполучене Королівство ніколи не відступить - Сунак

Україна не здасться, і Сполучене Королівство ніколи не відступить - Сунак

18:22 12.01.2024
Позиція США щодо України не змінилася, адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує українців - Пріцкер

Позиція США щодо України не змінилася, адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує українців - Пріцкер

07:41 12.01.2024
Україна має намір у 2024 році створити п'ять СП в ОПК із західними виробниками і запустити від п'яти індустріальних парків

Україна має намір у 2024 році створити п'ять СП в ОПК із західними виробниками і запустити від п'яти індустріальних парків

19:16 11.01.2024
Зеленський: Стійкість українців потребує не тільки зброї та фінансів, їй також потрібна політична підтримка партнерів

Зеленський: Стійкість українців потребує не тільки зброї та фінансів, їй також потрібна політична підтримка партнерів

17:33 11.01.2024
У ЄС повідомили про підписання 20 контрактів із закупівель снарядів для України, заявили про збереження мети в 1 млн за рік

У ЄС повідомили про підписання 20 контрактів із закупівель снарядів для України, заявили про збереження мети в 1 млн за рік

14:14 11.01.2024
Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

Зеленський про 1 млн європейських снарядів для України: Дуже хотілося б отримати повний пакет і бачити контракти

18:45 10.01.2024
Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

Посли ЄС схвалили "частковий переговорний мандат" про створення спецінструменту фінансування України на період 2024-2027 років

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

Україна почала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки

Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

США та Україна провели дві зустрічі щодо зобов'язань у сфері безпеки - посол

ОСТАННЄ

Зустріч щодо Формули миру в Давосі підтверджує, що світовий порядок, який ґрунтується на правилах, має бути відновлений

Україна з партнерами не обговорювали територіальні компроміси - Єрмак

Вихід на кордони України залишається стратегічною метою - Умєров

Учасники зустрічі радників глав держав щодо Формули миру єдині в принципах Статуту ООН - Єрмак

Україна почала переговори з Румунією щодо угоди про гарантії безпеки

Зеленський: Продовжимо працювати з міжнародними партнерами для посилення нашої безпеки

Глава МЗС Франції продовжить обговорення української теми в Берліні та Варшаві - ЗМІ

Нетаньягу підтвердив намір домогтися закриття кордону між Сектором Гази і Єгиптом

Туск найближчими днями планує прибути з візитом до Києва

США та Україна провели дві зустрічі щодо зобов'язань у сфері безпеки - посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА