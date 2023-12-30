Залужний не має помічників-консультантів на громадських засадах і ніхто не має повноважень коментувати від його імені

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не має помічників-консультантів на громадських засадах і ніхто не має повноважень коментувати від його імені.

"Щоб уникнути маніпуляцій у мас-медіа, хочу зазначити: позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

Також він поінформував, що з 28 грудня 2023 року я не маю помічників-консультантів на громадських засадах.