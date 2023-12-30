Політика

23:28 30.12.2023

Залужний не має помічників-консультантів на громадських засадах і ніхто не має повноважень коментувати від його імені

1 хв читати
Залужний не має помічників-консультантів на громадських засадах і ніхто не має повноважень коментувати від його імені

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що не має помічників-консультантів на громадських засадах і ніхто не має повноважень коментувати від його імені.

"Щоб уникнути маніпуляцій у мас-медіа, хочу зазначити: позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

Також він поінформував, що з 28 грудня 2023 року я не маю помічників-консультантів на громадських засадах.

Теги: #україна #помічники #залужный

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:04 31.12.2023
Число постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків збільшилося до 26

Число постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків збільшилося до 26

23:33 30.12.2023
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросло до 21

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зросло до 21

23:02 30.12.2023
Зеленський про атаку Харкова: За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність

Зеленський про атаку Харкова: За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність

23:00 30.12.2023
Зеленський на Ставці представив доповідь ГУР про плани окупантів у 2024 р. та дії України для досягнення цілей

Зеленський на Ставці представив доповідь ГУР про плани окупантів у 2024 р. та дії України для досягнення цілей

02:06 30.12.2023
Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН: Росію необхідно позбавити можливості виробляти зброю, фінансувати свою військову агресію та загрожувати миру.

Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН: Росію необхідно позбавити можливості виробляти зброю, фінансувати свою військову агресію та загрожувати миру.

21:52 29.12.2023
Екстрене засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться сьогодні ввечері

Екстрене засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Україні відбудеться сьогодні ввечері

18:10 29.12.2023
Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

17:35 29.12.2023
МЗС Німеччини після атаки РФ: У 2024 р. ми ні на сантиметр не відійдемо від України

МЗС Німеччини після атаки РФ: У 2024 р. ми ні на сантиметр не відійдемо від України

06:46 29.12.2023
Унаслідок атаки безпілотників у Львові загоряння на об'єкті критичної інфраструктури

Унаслідок атаки безпілотників у Львові загоряння на об'єкті критичної інфраструктури

06:33 29.12.2023
Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих

Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про атаку Харкова: За кожен удар по містах України буде справедлива політична та практична відповідальність

Британський прем'єр: Атаки РФ по Україні показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети, ми не дамо йому перемогти

Президент Молдови: Сьогоднішня агресія РФ відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО

Перед лицем жорстокого ворога підтримка Японією України непохитна - японське посольство після масованої атаки РФ

Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

ОСТАННЄ

Байден закликав Конгрес у 2024 році якнайшвидше схвалити додаткове фінансування України

Британський прем'єр: Атаки РФ по Україні показують, що Путін не зупиниться ні перед чим для досягнення своєї мети, ми не дамо йому перемогти

Президент Молдови: Сьогоднішня агресія РФ відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО

Перед лицем жорстокого ворога підтримка Японією України непохитна - японське посольство після масованої атаки РФ

Порошенко про мобілізацію: владі, армії та суспільству треба обʼєднатися і показати, що ми здатні вирішувати проблеми

Німеччина очікує, що країни ЄС ухвалять пакет підтримки України, навіть якщо його блокуватиме Угорщина - МЗС

Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

Якщо Україна змириться з тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближче до Німеччини - МЗС у відповідь на слова прем'єра Саксонії

Рішення про скликання Міжурядової конференції буде фізичним початком переговорів про вступ України до ЄС - посол Ченцов

Кондратюк : Основне завдання Ради у 2024 році - адаптація українського законодавства до європейського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА