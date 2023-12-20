Політика

18:18 20.12.2023

Використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси - голова НАДС

2 хв читати
Використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що викликає подив, що публічних службовців в Україні продовжують називати "чиновниками".

"Мене вражає, наскільки вкорінюються в нашій свідомості ментально чужі явища. А ще дивує внутрішній спротив, що заважає нам їх позбутися і замінити їхні назви на близькі відповідники. Одне з таких - поняття "чиновник". Воно прийшло в Україну з Московії, де Петро I закріпив основи "чиновників" у "Табелях про ранги", - написала Алюшина в колонці для "Інтерфакс-Україна".

За її словами, це поняття від самого початку набуло негативної конотації, оскільки "чиновниками" спершу зневажливо називали службовців із заниженою суспільною відповідальністю, а далі - поширили це тлумачення на всіх службовців.

"Чиновників скасували із занепадом царської Росії, але їхній дух зберігся в СРСР... Утім, викликає подив, що чиновниками продовжують називати публічних службовців в Україні. Після 33 років Незалежності та 10 років війни з рф. При тому що це поняття для нас ментально чуже. Адже маємо відмінну від московської, власну традицію державної служби. Глибшу і пов'язану з "чинами" лише через вимушене перебування в імперії", - додала вона.

На думку Алюшиної, використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси.

"Ще кілька років тому політика декомунізації була для суспільства доволі дискусійною. Але в умовах війни ми досягли порозуміння. На черзі - наступний крок. Занадто мало просто очистити навколишній простір від імперських ідолів. Маємо впорядкувати й "ландшафт" власної свідомості. Який формують, зокрема, й такі принизливі поняття, як "чиновник", - наголосила голова НАДС.

Теги: #чиновник #слово #надс #алюшина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:36 20.12.2023
Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

16:04 17.10.2023
ДБР повідомило про підозру чиновнику ДСНС, який не зазначив у декларації майно дружини на 13 млн грн

ДБР повідомило про підозру чиновнику ДСНС, який не зазначив у декларації майно дружини на 13 млн грн

20:25 25.09.2023
ВАКС відмовився відсторонити першого заступника міністра агрополітики Висоцького від займаної посади

ВАКС відмовився відсторонити першого заступника міністра агрополітики Висоцького від займаної посади

12:57 21.09.2023
Голова НАДС: Ми маємо викорінити стереотип, що всі чиновники хабарники

Голова НАДС: Ми маємо викорінити стереотип, що всі чиновники хабарники

13:00 14.08.2023
Голова НАДС Алюшина: першими країна втрачає найбільш підготовлених і конкурентних держслужбовців

Голова НАДС Алюшина: першими країна втрачає найбільш підготовлених і конкурентних держслужбовців

12:59 14.08.2023
Голова НАДС Алюшина про кадровий резерв: Потрібно буде понад 10 тис. управлінців на всі території, де зараз точаться бойові дії

Голова НАДС Алюшина про кадровий резерв: Потрібно буде понад 10 тис. управлінців на всі території, де зараз точаться бойові дії

12:50 14.08.2023
За результатами функціонального аудиту в держорганах кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць - голова НАДС

За результатами функціонального аудиту в держорганах кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць - голова НАДС

12:05 14.08.2023
Обмеження на перебування держслужбовців за кордоном є однією з причин відпливу кадрів - голова НАДС

Обмеження на перебування держслужбовців за кордоном є однією з причин відпливу кадрів - голова НАДС

11:26 14.08.2023
Реформа оплати праці держслужбовців запрацює не раніше ніж 2025 року - голова НАДС Алюшина

Реформа оплати праці держслужбовців запрацює не раніше ніж 2025 року - голова НАДС Алюшина

10:58 14.08.2023
Голова НАДС Алюшина заявляє про мінімальний відсоток колаборантів на держслужбі

Голова НАДС Алюшина заявляє про мінімальний відсоток колаборантів на держслужбі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді - указ

Вступ до НАТО частини території України неможливий

Якщо США після виборів зосередяться на внутрішній політиці, це вплине на війну в Україні

Війна на Близькому Сході погано впливає на допомогу нам - Зеленський

Ми намагаємося організувати зустріч з Орбаном - Зеленський

ОСТАННЄ

Угорщина відкидає нову міграційну реформу ЄС - глава МЗС

Зброя, гроші та люди - три складові, на яких "Голос" зосередиться у 2024 році, - заступниця голови фракції

Литва, Латвія та Естонія затвердили декларацію про єдине регіональне застосування санкцій ЄС проти Росії

Ротація в групі "За майбутнє": замість Балоги прийшов Торохтій

Посли G7 провели зустріч із Кулебою для обговорення дипломатичних зусиль і реформ

Нардеп Соколов склав присягу й увійшов до "Батьківщини" замість Данілова - Геращенко

У розбіжності між Залужним і Зеленським вірять 43% українців, до відставки Залужного негативно поставилися б 72% - КМІС

Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді - указ

Доопрацьований документ щодо Формули миру буде передано Росії - Зеленський

Вступ до НАТО частини території України неможливий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА