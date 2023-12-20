Використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що викликає подив, що публічних службовців в Україні продовжують називати "чиновниками".

"Мене вражає, наскільки вкорінюються в нашій свідомості ментально чужі явища. А ще дивує внутрішній спротив, що заважає нам їх позбутися і замінити їхні назви на близькі відповідники. Одне з таких - поняття "чиновник". Воно прийшло в Україну з Московії, де Петро I закріпив основи "чиновників" у "Табелях про ранги", - написала Алюшина в колонці для "Інтерфакс-Україна".

За її словами, це поняття від самого початку набуло негативної конотації, оскільки "чиновниками" спершу зневажливо називали службовців із заниженою суспільною відповідальністю, а далі - поширили це тлумачення на всіх службовців.

"Чиновників скасували із занепадом царської Росії, але їхній дух зберігся в СРСР... Утім, викликає подив, що чиновниками продовжують називати публічних службовців в Україні. Після 33 років Незалежності та 10 років війни з рф. При тому що це поняття для нас ментально чуже. Адже маємо відмінну від московської, власну традицію державної служби. Глибшу і пов'язану з "чинами" лише через вимушене перебування в імперії", - додала вона.

На думку Алюшиної, використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси.

"Ще кілька років тому політика декомунізації була для суспільства доволі дискусійною. Але в умовах війни ми досягли порозуміння. На черзі - наступний крок. Занадто мало просто очистити навколишній простір від імперських ідолів. Маємо впорядкувати й "ландшафт" власної свідомості. Який формують, зокрема, й такі принизливі поняття, як "чиновник", - наголосила голова НАДС.