20:57 15.08.2025

Суд відмовився задовольнити клопотання про взяття під варту і відсторонення від посади керівника апарату КМДА Загуменного

Суд відмовив у клопотанні про взяття під варту та відсторонення від посади керівника апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитра Загуменного, повідомила КМДА у телеграм.

Прокуратура підозрює посадовця у змові під час виділення коштів на ремонт будівлі КП "АТП КМДА", йдеться у дописі.

"Мене звинувачують у змові – у невстановлений час, у невстановленому місці та з невстановленими особами. Жодних аргументів чи доказів не було надано, все зводилось лише до припущень та домислів", – прокоментував Загуменний.

Він вважає підозру "абсурдною, необґрунтованою і недоведеною"..

"Попри системний тиск з боку правоохоронних органів, який паралізує цілі галузі життєдіяльності міста, ми й надалі будемо працювати, забезпечувати функціонування столиці та допомагати військовим", – додав Загуменний.

 

