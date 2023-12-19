Частка українців, які вважають, що справи розвиваються у правильному напрямі, знизилася до 54% - КМІС

У грудні 2023 року частка українців, які вважають, що справи розвиваються в правильному напрямі, знизилася до 54%, у період між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка таких знизилася з 68% до 60%, про це свідчать результати опитування, проведеного 4-10 грудня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Загалом кількість респондентів, які безумовно переконані у правильності напряму, знизилася за весь період із 32% до 13%.

Водночас частка українців, котрі вважають, що справи йдуть у неправильному напрямі, зросла з 16% у травні 2022 року до 29% у жовтні 2023 року і до 32% у грудні 2023 року, проте кількість тих, хто безумовно переконаний у неправильності напряму, становить 12%.

Згідно з результатами опитування, приблизно однакова частка населення (50-58%), незалежно від регіону проживання, вважає, що справи в Україні рухаються в правильному напрямі, й водночас частка тих, хто так вважає, перевищує частку тих, хто бачить неправильний шлях розвитку.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 200 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.