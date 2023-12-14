О. Кулеба: Відкриття переговорів про членство в ЄС - це початок нового і надихаючого етапу на шляху до нашого майбутнього в європейській родині

Заступник глави Офісу президента України Олексій Кулеба назвав рішення Європейської Ради про відкриття переговорів щодо членства України в ЄС початком нового і надихаючого етапу на шляху до українського майбутнього в європейській родині.

"Лідери країн ЄС ухвалили рішення розпочати процес переговорів про вступ України до Євросоюзу. Це наша спільна перемога і початок нового, не менш складного, але надихаючого етапу на шляху до нашого майбутнього в Європейській родині", - написав Кулеба у своєму телеграмі.

Він також заявив, що "ні скептичні прогнози, ні загрози, ні повномасштабна війна не змусили нас зійти з цього шляху". "Шляху, за який тисячі українців віддали життя", - додав Кулеба.