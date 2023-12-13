Політика

22:04 13.12.2023

Пропозиція Байдена про зміни в прикордонній політиці США підвищує перспективи виділення допомоги Україні - ЗМІ

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Пропозиція Байдена про зміни в прикордонній політиці США підвищує перспективи виділення допомоги Україні - ЗМІ

Сенатори-республіканці заявляють, що зважують пропозицію президента США Джо Байдена про зміни в прикордонній політиці Сполучених Штатів, що підвищує перспективи узгодження допомоги Україні в Сенаті, повідомило агентство Bloomberg у середу.

"Республіканці зустрілися за зачиненими дверима, щоб оцінити усну пропозицію, яка з'явилася після майже двогодинної зустрічі міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса із сенаторами у вівторок увечері", - сказано в публікації.

За словами сенатора-республіканця Тома Тілліса, ця пропозиція надасть президенту розширені повноваження щодо депортації мігрантів, щойно певна їхня кількість без документів перетне кордон. Але консервативні республіканці заявили, що цього недостатньо, зазначає Bloomberg.

"Тепер, коли втрутився Білий дім, питання трохи прояснилося", - заявив республіканець із Огайо Джей Ді Венс, пише агентство. Проте, за його словами, остаточна угода не буде готова "найближчим часом".

 

 

 

Теги: #сша #сенат #україна #допомога

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