Політика

19:34 13.12.2023

Країни Північної Європи продовжать надання військової допомоги Україні - спільна заява

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Країни Північної Європи продовжать надання військової допомоги Україні - спільна заява

Лідери країн Північної Європи підтвердили непохитну підтримку України і висловили "глибоку повагу і визнання стійкості і духу українського народу, солдатів і керівництва".

"Україна, яка протистоїть російській агресії протягом майже десяти років, включно з понад 650 днями повномасштабної війни, продовжує демонструвати надзвичайну рішучість у реалізації свого невід'ємного права на самооборону", - ідеться у спільній заяві другого саміту "Україна-Північна Європа", що відбувся в середу в Осло.

Країни Північної Європи, йдеться в заяві, "продовжуватимуть надавати вагому військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні як індивідуально, так і колективно, а також у межах міжнародних форматів і платформ".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо незаконну агресивну війну Росії проти України. Ми твердо стоїмо разом із нашими союзниками та партнерами у відповідь на війну Росії. Росія повинна припинити агресію і негайно і беззастережно вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів". - йдеться в тексті.

Згідно з документом, "країни Північної Європи продовжать надавати військову допомогу Україні в рамках Контактної групи з оборони України на чолі зі США. Країни Північної Європи активно вивчатимуть сфери надання додаткової підтримки, включно з безпекою в морі, протиповітряною обороною і військово-повітряними силами, зокрема бойовою авіацією, але не обмежуючись ними".

Країни Північної Європи підтверджують свою підтримку Спільної декларації лідерів "Групи семи" щодо підтримки України від 12 липня 2023 року та погоджуються розпочати двосторонні переговори з Україною щодо зобов'язань із гарантування безпеки, які буде формалізовано в тісній координації з союзниками та партнерами країн "Групи семи".

Вони закликали Росію "поважати міжнародне право, зокрема міжнародне гуманітарне право, і на тимчасово окупованій території, а також негайно звільнити та повернути в Україну всіх інтернованих, примусово переміщених та незаконно депортованих цивільних осіб, зокрема дітей".

Вони привітали роботу міжнародного Реєстру шкоди, завданої агресією Росії проти України, як крок до створення міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії.

У саміті в Осло взяли участь лідери Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та України.

 

 

 

Теги: #заява #саміт #північна_європа

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