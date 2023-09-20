Польща розширить список заборонених до імпорту продуктів, якщо Україна загострюватиме зерновий конфлікт - прем'єр-міністр країни

Якщо українська влада загострюватиме конфлікт, Польща розширить список продуктів, заборонених до імпорту в країну, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, якого цитує польське видання pap.pl.

Коментуючи виступ президента України Володимира Зеленського в Нью-Йорку, який назвав ситуацію з односторонніми заборонами української агропродукції "трилером із зерном, у якому деякі країни відіграють свою роль, але насправді допомагають підготувати ґрунт для московського актора", Моравецький нагадав, що Польща була першою країною в Європі, яка відкрилася для українських біженців, допомагала доправляти гуманітарні вантажі в охоплені війною райони.

"Після всього цього ми не можемо чути якихось двозначних, а дехто вважає - однозначних заяв, які зводять нас до ролі байдужої держави", - сказав він.

Моравецький наголосив, що Польща вірить у перемогу України, допомагає, але інтерес польського фермера, польського села, поляків буде найважливішим для уряду країни. "Так буде незалежно від того, що говорить будь-хто у світі, тому що ми не кланяємося тим, хто зі Сходу чи Заходу, ми діємо тільки в інтересах поляків", - заявив польський прем'єр-міністр.

Моравецький зазначив, що Польща готова надалі допомагати Україні, але не ціною "дестабілізації польського ринку". З цієї причини уряд вирішив запровадити ембарго на українське зерно, хоча на це не було надано згоди Єврокомісії.

Прем'єр-міністр наголосив, що ембарго зберігатиметься доти, доки не буде розроблено "механізмів співпраці".

"Попереджаю владу України: якщо вони загострять конфлікт, ми додамо ще більше продуктів до заборони на експорт на територію Польщі", - додав Моравецький.

Як повідомлялося, 15 вересня Єврокомісія оголосила про припинення дії обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна та інших продовольчих товарів до ЄС. Пізніше про введення власних заборон заявила влада Польщі, Угорщини та Словаччини. Польща внесла до списку заборонених, окрім пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, крупи та борошно. Угорщина розширила заборону до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до Світової організації торгівлі, в якому звинуватила ці країни в дискримінаційному ставленні до української агропродукції.