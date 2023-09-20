Україна продовжить відігравати роль гаранта продовольчої безпеки – Зеленський на Саміті сталого розвитку

Україна продовжуватиме відігравати роль гаранта продовольчої безпеки, заявив, виступаючи на Саміті сталого розвитку у Нью-Йорку у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Ми вже витіснили російський Чорноморський флот із Чорного моря, ми вже розвиваємо гуманітарну ініціативу з України. І ми вже поставили в Алжир, Ліван, Марокко, Індію, Малайзію, Шрі-Ланку, Оман, Пакистан, Туреччину, Європу та багато інших країн наші продовольчі продукти. І після цього ми також забезпечували постачання до Ефіопи та Судану. Загалом понад 32 млн тонн продовольства було поставлено", - сказав він.

За його словами, "Україна пропонує дуже чіткий перелік заходів для запобігання будь-яким проблемам на світовому продовольчому ринку, і ми можемо забезпечити мільйони тонн зерна".

"І я хотів би сказати, що світ має всі необхідні ресурси для вирішення проблем і водночас для того, щоб забезпечувати глобальний розвиток, Україна під час війни вже демонструє значні результати, а світ, якщо співпрацюватиме між собою, зможе досягти багато чого. Тому що не треба чекати. Дії забезпечують результати, і це все залежить лише від нас", - сказав Зеленський.