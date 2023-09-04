Політика

16:50 04.09.2023

ВР пропонують скасувати відтермінування від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років

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ВР пропонують скасувати відтермінування від мобілізації для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років

Народні депутати Федір Веніславський, Мар'яна Безугла (обидва з фракції "Слуга народу") та Ірина Констанкевич (група "За майбутнє") пропонують Верховній Раді скасувати відтермінування від мобілізації для студентів, старших за 30 років, які здобувають другу вищу освіту.

Відповідний законопроєкт №9672 зареєстровано в українському парламенті 4 вересня.

Ініціатори законодавчої ініціативи пропонують внести зміни до статті 23 ("Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації") закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пропоновані зміни передбачають, що призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, вищий від здобутого в послідовності, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Так, згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, що навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, зберігається відтермінування призову на службу під час мобілізації.

Як наголошують у пояснювальній записці, з початком повномасштабної агресії РФ зазначена правова норма опосередкованого уникнення призову на військову службу під час мобілізації використана значною кількістю військовозобов'язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти й вступили в 2022-му та 2023 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, в більшості випадків навіть нижчого за раніше здобутий.

Нардепи наголошують, що у 2022 році до закладів освіти зараховано на навчання 106 771 вступника чоловічої статі призовного віку для здобуття другої освіти.

"Не став винятком у зазначеній тенденції й поточний 2023 рік. Хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме до 30 листопада, станом на 28 серпня чисельність таких осіб уже становить 74 059 вступників. На сьогодні спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників порівняно з минулим 2022 роком", - зазначено в пояснювальній записці.

Теги: #освіта #мобілізація

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