Політика

20:59 30.08.2023

Африканський союз засудив переворот у Габоні, закликав до відновлення конституційного порядку

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Військові в Габоні, які вчинили переворот, повинні повернути демократичний конституційний порядок і гарантувати недоторканність президента країни і його сім'ї, заявив у середу голова комісії Африканського союзу Мусса Факі Махамат.

"Він зі стурбованістю стежить за ситуацією в Габоні та рішуче засуджує спробу перевороту в країні", - йдеться в опублікованій на сайті Африканського союзу заяві.

"Він закликає національну армію і сили безпеки гарантувати фізичну недоторканність президента Республіки, членів його сім'ї та уряду", - наголошується в ній.

Згідно із заявою, голова комісії також закликав усі сторони "надати пріоритет мирним політичним шляхам врегулювання і швидкому поверненню до демократичного конституційного порядку в країні".

Раніше повідомлялося, що група військових у Габоні в ефірі громадського телебачення оголосила про повалення президента країни Алі Бонго Ондімби, який перебуває при владі 14 років, а в суботу його переобрали на третій термін. Згідно з результатами президентських виборів, він заручився підтримкою 64,27% виборців. Організатори перевороту тим часом оголосили підсумки виборів недійсними, розпустили всі інститути влади, а кордони країни закрили до подальшого розпорядження.

Уже в сам день голосування за дві години до закриття дільниць Альбер Ондо Осса, основний суперник Бонго Ондімби, заявив про перемогу і закликав його провести безкровну передачу влади. При цьому Ондо Осса звинуватив прихильників Бонго Ондімби в шахрайстві.

Associated Press зі свого боку нагадує, що сім'я Бонго Ондімби утримувала владу в Габоні 55 років, підтримувала тісні зв'язки з Францією. Алі Бонго Ондімба наприкінці червня зустрічався в Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. У Габоні розміщений французький контингент із 400 військових.

Агентство зазначає, що в разі успіху путчу в Габоні він стане восьмим, що стався з 2020 року в країнах Західної та Центральної Африки. Водночас, на відміну від Нігеру, Малі, Буркіна-Фасо, Габон не зіткнувся із загрозою ісламських радикалів, а, будучи членом ОПЕК, вів видобуток нафти і вважався відносно стабільною країною. Однак, за даними за 2020 рік, 40% громадян країн у віці 15-24 років були безробітними, а ціни в Габоні постійно зростали.

 

 

Теги: #габон #переворот #реакція

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