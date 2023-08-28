Глави МЗС України та Чехії розпочали переговори щодо політичної та оборонної співпраці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який прибув у понеділок до Праги, повідомив про початок переговорів із главою МЗС Чехії Яном Ліпавським.

"Розпочинаємо переговори з колегою та другом Яном Ліпавським щодо політичної та оборонної співпраці", - написав Кулеба в сторис в інстаграмі.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Кулеба поточного тижня відвідає Чеську Республіку, Французьку Республіку та Королівство Іспанія. 28 серпня в Празі на запрошення чеського колеги Ліпавського він звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.