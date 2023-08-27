Політика

20:31 27.08.2023

Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських - Зеленський

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Україна отримає від США гарантії на зразок ізраїльських - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна отримає від США гарантії безпеки на зразок ізраїльських.

"Ізраїльська модель. Зі Сполученими Штатами Америки у нас напевно буде саме така модель. Ізраїльська, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо", - сказав він в інтерв'ю Наталії Мосейчук, опублікованому в неділю на її ютуб-каналі.

При цьому Зеленський зазначив, що ця угода має бути ратифікована в Конгресі.

"Це голосовані в Конгресі речі. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав", - сказав він про угоди з країнами Європи.

За словами Зеленського, "для нас запрошення в НАТО - це політичне рішення миру, кінцеве рішення миру. Я боровся за запрошення тільки через це. Тому що для мене запрошення - це відповідне рішення в головах багатьох бюрократів".

 

 

Теги: #сша #президент #гарантії

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