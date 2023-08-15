Політика

19:29 15.08.2023

Розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій абсолютно неприйнятні

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Розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій абсолютно неприйнятні

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи нещодавні слова керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена, заявив, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій абсолютно неприйнятні.

"Завжди виходили з того, що альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. Натомість в інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи пришвидшення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Також у МЗС наголосили, що Україна налаштована на подальшу плідну співпрацю із Секретаріатом НАТО для досягнення цих цілей.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що керівник апарату генерального секретаря НАТО припустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу в разі територіальних поступок РФ. Також він наголосив, що таке рішення має приймати лише Київ.

 

 

Теги: #нато #членство #мзс

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