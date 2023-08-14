Політика

14:11 14.08.2023

Прем'єр Латвії йде у відставку

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Прем'єр Латвії йде у відставку

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш ("Нова Єдність") у понеділок оголосив про свою відставку, передає агентство BNS.

На пресконференції Каріньш повідомив, що подасть прохання про відставку уряду президенту Едгару Ринкевичу в четвер.

Відставка Каріньша і нинішнього кабінету міністрів відкриє шлях до формування нового уряду, потенційним ядром якого стануть "Нова Єдність", Союз зелених і селян (СЗК) і "Прогресивні", повідомляє BNS.

Кабінет міністрів продовжить виконувати свої обов'язки до затвердження Сеймом нового уряду.

Теги: #премєр #латвія

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