Прем'єр Латвії йде у відставку

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш ("Нова Єдність") у понеділок оголосив про свою відставку, передає агентство BNS.

На пресконференції Каріньш повідомив, що подасть прохання про відставку уряду президенту Едгару Ринкевичу в четвер.

Відставка Каріньша і нинішнього кабінету міністрів відкриє шлях до формування нового уряду, потенційним ядром якого стануть "Нова Єдність", Союз зелених і селян (СЗК) і "Прогресивні", повідомляє BNS.

Кабінет міністрів продовжить виконувати свої обов'язки до затвердження Сеймом нового уряду.