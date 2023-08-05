Політика

19:00 05.08.2023

Кулеба обговорив із главою МЗС Туреччини майбутнє "зернової угоди"

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Кулеба обговорив із главою МЗС Туреччини майбутнє "зернової угоди"

 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом щодо ситуації з Чорноморською зерновою ініціативою.

"У мене була розмова із Хаканом Фіданом, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу", - написав Кулеба в мікроблозі твіттер.

Глава МЗС повідомив, що в розмові наголосив на шкідливому впливі виходу Росії з угоди на африканські країни та глобальну продовольчу безпеку.

"Туреччина продовжить зусилля з відновлення угоди", - наголосив Кулеба.

Також, за словами глави українського МЗС, сторони обговорили подальші двосторонні україно-турецькі відносини.

 

Теги: #туреччина #кулеба #зернова_ініціатива

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