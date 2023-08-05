Політика

15:07 05.08.2023

Опитування: 77,6% українців вважають, що президент також відповідальний за корупцію в уряді та військових адміністраціях

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Опитування: 77,6% українців вважають, що президент також відповідальний за корупцію в уряді та військових адміністраціях

77,6% опитаних українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях. Про це свідчать дані опитування громадської думки, присвяченого адаптації українців до життя в умовах війни та проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в липні на замовлення Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

"Зволікання з розв'язаннями проблем, які підривають віру людей у перемогу, битиме і по самому президенту. Опитування показало, що, на думку 77,6% громадян, "президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді, військових адміністраціях", - ідеться в повідомленні виконавчого директора Фонду "Демократичні ініціативи" Петра Бурковського, розміщеному на сайті Фонду.

Як зазначив соціолог, "поширений аргумент про те, що "влада не встигає скрізь", не працює після 16 місяців війни та більше вже не стане індульгенцією для зловживань, байдужості й некомпетентності осіб, яких обрали й призначили саме для того, щоб вони "все й скрізь" встигали робити, користуючись повноваженнями, тим паче розширеними в умовах воєнного стану".

"Тобто, саме чиновники, які не виконують свої обов'язки, є не менш небезпечним ворогом на даному етапі, ніж Росія. І громадяни очікують на рішучість Володимира Зеленського усувати таких осіб від влади, прислухатися і просувати виконавців, які чесно вказують на проблеми і компетентно пропонують їхні рішення", - продовжує Бурковський.

"Тому очищення ТЦК від "безцінних кадрів" має бути початком відліку, а не крапкою в процесі змін у секторі оборони. У даному випадку, не варто йти шляхом простих рішень. Зокрема, можемо обґрунтовано припустити, що більшість громадян можуть підтримати таку "просту ідею" як "переведення воєнкомів-порушників на передову". Однак чи можна довіряти зброю та життя солдатів людям, які цинічно торгували довідками для ухилення від служби? Навряд чи таке рішення підтримають у бойових частинах. А ось пропозиція про заміщення корумпованих корупціонерів ветеранами цілком знайде відгук у суспільстві", - резюмує політичний аналітик.

За даними опитування, 72.9% українців підтримують звільнення поранених військових з лав ЗСУ з виплатою всіх належних компенсацій на лікування та реабілітацію і 46.3% - переведення за бажанням на посади у військкомати замість нинішніх працівників.

Всеукраїнське опитування "Суспільно-політичні настрої населення України" проводилося Київським міжнародним інститутом соціології в липні 2023 року на замовлення Фонду "Демократичні ініціативи". Опитування здійснювалося методом особистих інтерв'ю з використанням планшета. Із вибірки одразу було виключено Донецьку та Луганську області через безпекові питання. Херсонська область спочатку була внесена для розрахунків, однак через проблеми з безпекою завдання для Херсонської області було реалізовано в сусідній Миколаївській області.

Загалом у рамках дослідження було проведено 2011 інтерв'ю з респондентами, які проживають у 135 населених пунктах України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищує 3.3%.

 

Теги: #президент #опитування #демініціативи

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