У США стало менше громадян, які вважають за необхідне зробити більше для допомоги Україні у війні проти РФ

Кількість американців, які вважають, що США зробили достатньо, щоб зупинити агресію РФ в Україні, досягла 51%, а переконаних, що потрібно зробити більше, знизилася до 48%, свідчать результати опитування, проведеного в липні поточного року американською телерадіокомпанією CNN.

Як зазначається у пресрелізі, наприкінці лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, 62% респондентів на аналогічне запитання заявляли, що США мають зробити більше, а 38%, що "вже зроблено достатньо".

На запитання, чи має Конгрес США схвалити додаткові транші допомоги, 45% респондентів відповіли позитивно, 55% - негативно.

На уточнювальне запитання про те, яку саме підтримку США мають надавати Україні, 63% висловилися за допомогу в зборі розвідувальних даних, 53% - у підготовці українських військових, 43% - у наданні озброєння.

17% американців переконані, що американські військові мають брати участь у бойових діях в Україні. Ще 20% виступили за іншу форму допомоги.

Водночас 64% американців бояться, що війна в Україні може призвести до російських атак в інших точках світу (у лютому 2022 року було 77%), 59% - що перетече в широкомасштабну війну в Європі (було 80%), 56% - що зашкодить американській національній безпеці (було 72%).

77% опитаних турбуються, що війна в Україні може тривати без вирішення тривалий час, а 65%, що призведе до зростання загроз для демократії в інших місцях.

Під час дослідження було опитано 1279 респондентів віком від 18 років з усіх регіонів США. Похибка вибірки становила 3,7%. По 32% опитаних назвали себе прихильниками Демократичної або Республіканської партій, 36% - незалежними або прихильниками іншої партії.