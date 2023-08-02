Політика

18:47 02.08.2023

Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

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Зеленський назвав п'ять пріоритетів у роботі послів України

Президент України Володимир Зеленський окреслив п'ять основних орієнтирів у роботі українських послів, зокрема, міжнародна підтримка Формули миру, постачання зброї, інтеграція з ЄС і НАТО.

"Наразі бути послами України - це бути послами тих рішень, яких ми очікуємо, які готуємо, наповнюємо змістом. Усе дуже конкретно. Наведу наразі п’ять орієнтирів. Формула миру - перший. Зброя та санкції - другий. Інтеграція України із Євросоюзом і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства - третій орієнтир. Четвертий - економіка та відновлення, трансформація. П’ятий - наші люди і в Україні, і за кордоном, у країнах вашої роботи", - сказав Зеленський на конференції з послами України.

Він зазначив, що сьогоднішня зустріч важлива та "екстрена".

"Останнім часом ми збираємось у такому форматі раз на рік - узимку, щоб підсумувати зроблене й визначити основні завдання на наступний рік. Наразі ж спеціальний момент, коли потрібне саме таке спілкування, саме такий формат. За місяць у країнах-партнерах розпочнеться новий політичний сезон. І нам із вами вдалося зробити так, що минулі політичні сезони у світі стали проукраїнськими", - сказав він.

Президент наголосив, що за серпень необхідно підготуватися до нового політичного сезону у світі, щоб і цей "дуже важливий сезон теж став проукраїнським".

За словами Зеленського, час із вересня до грудня буде періодом "дуже відповідальних рішень і для України, і для всієї Європи, і без сумніву, для безпеки всього світу".

"Ми маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було нашим, синьо-жовтим, українським, національним", - заявив він.

Теги: #посли #зеленський #формула_миру

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