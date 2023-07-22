Політика

01:39 22.07.2023

Відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози РФ, заявив Блінкен

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Відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози РФ, заявив Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США разом із партнерами працюють над відновленням постачання зерна з України, однак зробити це буде "дуже і дуже важко", адже РФ загрожує знищувати цивільні кораблі в Чорному морі, передає "Голос Америки".

Він зазначив, що зараз США та партнери розглядають інші варіанти експорту зерна, тому що відновити комерційні морські перевезення буде "дуже і дуже важко".

"Але я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинилися з цією ініціативою через інші шляхи. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню", - сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що РФ прямо загрожує нападами на кораблі, які заходитимуть до українських портів.

"Тільки вчора вони провели навчання, яке навмисно оприлюднили, де вони симулювали атаку на корабель. Що це говорить вам про їхні наміри? Що це говорить вам про відсутність якоїсь елементарної пристойності, коли справа доходить до доставки їжі туди, куди потрібно?" - Заявив Блінкен. 

Теги: #сша #зерно #поставки #україна

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