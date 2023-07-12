Необхідно забезпечити Україну довгостроковою фінансовою та військовою допомогою для її перемоги - Яценюк

Необхідно забезпечити Україну довгостроковою фінансовою і військовою допомогою для її перемоги над російською агресією, заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк.

"Наразі йдеться про довгострокову фінансову і військову допомогу Україні, щоб перемогти в цій війні", - сказав він під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

За його словами, Україна може отримати набагато більше на наступному щорічному саміті.

"А поки цього не станеться, необхідно забезпечити як українську державу, так і українське військо усім, щоб відбити російську агресію, звільнити українські території та прокласти шлях до довготривалого миру в Європі", - зазначив він.

За словами Яценюка, "гарантії безпеки - це лише 5-та стаття Вашингтонського договору. Все інше - це гарантії безпеки допомоги".

За його словами, на саміті Північноатлантичного альянсу НАТО у Вільнюсі отримано "конкретні та практичні результати". Зокрема, йдеться про рішення країн-членів зняти необхідність ПДЧ для України та надати Україні однокрокову формулу для отримання членства в Альянсі.

Яценюк переконаний, що для результату на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна має перемогти, а тому гарантії безпекової допомоги для України важливі.