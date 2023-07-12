Політика

16:45 12.07.2023

G7 ініціює декларацію про підтримку України

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G7 ініціює декларацію про підтримку України

Країни-члени Великої сімки ініціюють спільну декларацію про підтримку України.

Відповідне оголошення в середу у Вільнюсі на полях саміту НАТО зробив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Текст декларації було виставлено перед сценою, на якій зібралися лідери Великої сімки.

"Я думаю, що має велике значення, що ми, лідери "Великої сімки" та Володимир Зеленський, зібралися знову сьогодні разом, щоб іти вперед із цією декларацією, яка буде відкрита для будь-якої країни, що поділяє наміри підтримувати Україну. Я сподіваюся, що багато країн вирішать приєднатися. "Велика сімка" й надалі стоятиме поруч з Україною, ми ніколи не відмовимося від нашої солідарності", - сказав японський прем'єр-міністр.

Теги: #україна #декларація #g7

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