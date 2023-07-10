Байден та Ердоган обговорили питання України та Швеції в НАТО

Президент США Джозеф Байден та його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган обговорили питання в НАТО України та Швеції, а також домовилися зустрітися тет-а-тет на саміті Північноатлантичного альянсу, передає агентство "Анадолу".

Як зазначає агентство, президенти поспілкувалися у телефонному режимі.

Обговорено ситуацію з можливим приєднанням України до НАТО, перспектив вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу, постачання Туреччини винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС.

Ердоган сказав також Байдену, що Швеція, ухваливши закон про боротьбу з тероризмом, зробила кроки у правильному напрямку, щоб Туреччина прийняла її заявку на членство в НАТО.

Однак, за словами президента Туреччини, вжитих заходів недостатньо, оскільки прихильники Робочої партії Курдистану (РПК) продовжують організовувати демонстрації у Швеції.

"Лідери домовилися провести зустріч у форматі віч-на-віч на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі для детального обговорення двосторонніх відносин та регіональних питань", - сказано в повідомленні.

Ердоган підкреслив, що Анкара дотримується принципової та чесної щодо членства в ЄС. Він висловив сподівання, що під час саміту НАТО у Вільнюсі провідні країни ЄС дадуть чіткий та рішучий сигнал щодо підтримки членства Туреччини у співтоваристві.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.