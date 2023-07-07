Політика

02:21 07.07.2023

Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

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Блінкен відреагував на атаку по Львову: ще один приклад жорстокості Кремля

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "ще одним прикладом жорстокості Кремля" ракетну атаку росіян у ніч на четвер по цивільній інфраструктурі Львова.

"Атака Росії на західноукраїнське місто Львів – ще один приклад жорстокості Кремля", – написав він у мікроблозі Twitter.

Блінкен підкреслив, що "саме тому підтримка захисту України від кремлівської агресії життєво важлива. Прихильність США до України непохитна".

Як повідомлялося, у ніч на четвер російські окупанти здійснили ракетну атаку по Львову та області. Внаслідок цієї агресії загинули 7 людей, 40 постраждали. 

Теги: #україна #львів #реакція #блінкен

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