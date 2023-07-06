Столтенберг сподівається до саміту у Вільнюсі усунути перешкоди на шляху Швеції до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сподівається найближчими днями узгодити з Туреччиною питання про вступ Швеції в організацію.

"Ми досягли прогресу. Вважаю можливим ухвалення рішення (щодо кандидатури Швеції - ІФ-У) до саміту", - сказав він у четвер на пресконференції в Брюсселі після зустрічі представників Туреччини, Швеції та Фінляндії. Ця зустріч якраз була присвячена питанню про приєднання Швеції до альянсу.

При цьому генсек визнав, що "ще належить виконати певну роботу". За його словами, сторони займуться саме цим найближчими вихідними. А в понеділок, за словами Столтенберга, він проведе зустріч за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона.

"Наша головна мета - узгодити все до саміту. Однак гарантій того, що це вийде, немає", - попередив генсек НАТО.

Він зазначив, що мета - домогтися до саміту не самої ратифікації, а принципової згоди влади Туреччини ратифікувати приєднання Швеції до НАТО.

"Я чітко дав зрозуміти, що Швеція виконала зобов'язання, взяті нею відповідно до тристороннього меморандуму. Швеція внесла поправки до своєї конституції і запровадила нове антитерористичне законодавство. Зняла обмеження на експорт зброї до Туреччини. І активізувала контртерористичне співробітництво, зокрема проти РПК (Робочої партії Курдистану - ІФ-У)", - пояснив Столтенберг свою позицію.

Він висловив переконання, що членство Швеції "принесе значні військові переваги всьому Північноатлантичному альянсу".

"Приєднання Швеції дасть нам змогу планувати оборону всього арктичного, північного та балтійського регіону як єдиного цілого. Це забезпечить суцільний щит від чорноморського регіону до Балтійського моря. Членство Швеції в НАТО зробить нас усіх сильнішими і безпечнішими", - вважає генсек організації.

Туреччина та Угорщина - єдині країни, які ще не ратифікували вступ Швеції до НАТО. Анкара домагається від Стокгольма, серед іншого, більш жорсткої боротьби проти курдських угруповань, яких турецька сторона вважає терористичними.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.