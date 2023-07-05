Політика

18:00 05.07.2023

Кличко на зустрічі з Генсеком коаліції "Спільнота демократій" Гаретом обговорив допомогу Україні та небезпеку надмірної централізації влади

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Мер Києва Віталій Кличко обговорив з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом питання допомоги Україні та проблему централізації влади. Про це Кличко повідомив у Facebook.

"Зустрівся сьогодні у столичній мерії з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом, який відвідав українську столицю із ознайомчою місією. Обговорили допомогу, якої потребує Україна та Київ у боротьбі проти російської агресії. Також з паном Гаретом обговорили питання надмірної централізації державної влади в Україні, що безпосередньо загрожує розвитку демократії та місцевого самоврядування", - повідомив Кличко. 

Мер Києва подякував міжнародним партнерам за всебічну підтримку та підкреслив, що Україна сьогодні бʼється не тільки за своє існування, а й за безпеку всієї Європи.

"Генеральний секретар "Спільноти демократій" Том Гарет озвучить проблеми, які ми обговорили, перед державами-членами на форумі "Спільноти демократій", - наголосив Віталій Кличко.

"Спільнота демократій" (Community of Democracies) – глобальна міжурядова коаліція, створена у 2000 році за ініціативи ексдержсекретаря США Мадлен Олбрайт і міністра закордонних справ Польщі Броніслава Геремека для просування та захисту демократичних свобод, зміцнення демократичних інститутів та розширення участі в політичному житті. Заснована на конференції у Варшаві, де делегації високого рівня зі 106 країн світу підписали Варшавську декларацію "Спільноти демократій".

Раніше Віталій Кличко виступив на відкритті конференції з демократичного врядування, організованій у Києві Міжнародним республіканським інститутом (IRI) та заявив, що в країні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування. Війна не є виправданням для утисків прав громад, закручування гайок на місцях та політичних розбірок, наголосив Кличко.

Теги: #кличко #демократія #гарет

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